Происшествия
сегодня, 16:49
Виновник массового ДТП на улице Циолковского нарушал правила дорожного движения более 120 раз
В отношении 36-летнего липчанина, подозреваемого в угоне автомобиля «Тойота», было составлено 46 протоколов о неуплате административных штрафов.
Сотрудники ГИБДД установили, что с августа 2018 года по настоящее время на своем автомобиле 36-летний водитель нарушил правила дорожного движения более 120 раз. Все нарушения были зафиксированы фотовидеофиксацией. Добровольно им выплачены только восемь штрафов. Общая сумма задолженности составляет свыше 80 тысяч рублей.
Напомним, что в эту субботу поссорившись с сожительницей, мужчина угнал автомобиль «Тойота» принадлежащий ее отцу и совершил массовое ДТП на улице Циолковского. С места аварии он сбежал, позже мужчину задержали полицейские.
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Сотрудники ГИБДД установили, что с августа 2018 года по настоящее время на своем автомобиле 36-летний водитель нарушил правила дорожного движения более 120 раз. Все нарушения были зафиксированы фотовидеофиксацией. Добровольно им выплачены только восемь штрафов. Общая сумма задолженности составляет свыше 80 тысяч рублей.
Напомним, что в эту субботу поссорившись с сожительницей, мужчина угнал автомобиль «Тойота» принадлежащий ее отцу и совершил массовое ДТП на улице Циолковского. С места аварии он сбежал, позже мужчину задержали полицейские.
Д48
А
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