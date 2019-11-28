Происшествия

сегодня, 16:49

Виновник массового ДТП на улице Циолковского нарушал правила дорожного движения более 120 раз

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#авария #ДТП
Виновник массового ДТП на улице Циолковского нарушал правила дорожного движения более 120 раз
В отношении 36-летнего липчанина, подозреваемого в угоне автомобиля «Тойота», было составлено 46 протоколов о неуплате административных штрафов.

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Сотрудники ГИБДД установили, что с августа 2018 года по настоящее время на своем автомобиле 36-летний водитель нарушил правила дорожного движения более 120 раз. Все нарушения были зафиксированы фотовидеофиксацией. Добровольно им выплачены только восемь штрафов. Общая сумма задолженности составляет свыше 80 тысяч рублей.

Напомним, что в эту субботу поссорившись с сожительницей, мужчина угнал автомобиль «Тойота» принадлежащий ее отцу и совершил массовое ДТП на улице Циолковского. С места аварии он сбежал, позже мужчину задержали полицейские.


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Д48

28 минут назад
А, я ее уже утешил,с ней все хорошо
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А

41 минуту назад
Сожителницу надо утешить. А сколько её лет?
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Kumok

сегодня, 17:18
А чё за троллейбусные провода справа висят?
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Астра

сегодня, 17:17
Проверяйте ошибки, исправьте заголовок...ау ГОРОДИШКО48!!!!
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