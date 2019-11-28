В России

36 минут назад

«Модель здравоохранения в России — эталон»

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#медицина
«Модель здравоохранения в России — эталон»

Министр Вероника Скворцова хвалит отечественную медицину.

Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов, пишет «Коммерсант». По ее словам, ни один врач в других странах не посещает пациентов на дому бесплатно. Среди других преимуществ она назвала недолгое ожидание компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ) по бесплатным программам.

- В Великобритании по государственной программе ждут шесть месяцев. У нас очень сложная система и нет пределов ее совершенствованию, - цитирует министра «Агентство Москва». - Если кто-то получал лечение в Германии, Израиле, Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взгляните, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России.

Вероника Скворцова акцентировала внимание на том, что в системе здравоохранения в России функционируют 75 тысяч объектов и работает 2,5 миллиона специалистов.
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#медицина

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