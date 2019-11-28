В России

46 минут назад

Следователи задержали еще одного фигуранта «московского дела»

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#протесты
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Следователи задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Мужчина бросил ограждение в представителя власти.

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Baza. По его данным, Суровцеву вменяется ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщает Следственный комитет России (СКР), господин Суровцев задержан за то, что во время акции протеста 27 июля, «подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей».

По версии следствия, после нападения Суровцев скрылся в толпе протестующих. Следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения. Действия Суровцева квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти. Мужчину допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого, уточняют РИА Новости.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры, напоминает ТАСС.
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#протесты
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