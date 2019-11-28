В России

54 минуты назад

Родители-сектанты убили сына

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#убийство
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Родители-сектанты убили сына

Из мальчика «изгоняли бесов».

Ребенка, тело которого было найденного в Екатеринбурге в парке имени 50-летия ВЛКСМ, родители могли забить до смерти, сообщает источник «URA.RU». Эксперты пытаются определить точную причину его смерти.

- Вскрытие обнаружило у ребенка сочетанные травмы головы, туловища и конечностей, его буквально забили до смерти. Еще и кляп во рту не позволял дышать. Исследование продолжится. Пока же причину смерти попытаются определить путем допросов. Его родители, которые подозреваются в убийстве, уже задержаны, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города. Он отметил, что пропажу мальчика обнаружила сестра матери ребенка. У матери в квартире были проведены обыски.

Издание «Комсомольская правда — Екатеринбург», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли библию. Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп — считается, что именно это стало причиной смерти. По одной из версий, в расправе участвовал отец ребенка, который в настоящее время находится в Екатеринбурге, либо секта, по другой — мальчика убила мать. Известно, что женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице. По последним данным, она сбежала на родину.
175
#убийство
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