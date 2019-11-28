В России
сегодня, 16:00
В России предлагают сократить количество надзорных органов
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Антон Силуанов уверен в необходимости оптимизации.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов, сообщает РИА Новости. Силуанов отметил, что в России очень много надзорных органов. По словам министра, бизнес ждет принятия законопроектов, которые будут определять, что и как проверяется. Он предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой «регуляторной гильотины».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «разумным», пишет «Коммерсант». «На самом деле этот вопрос не праздный»,— отметил Медведев. Он добавил, что вопрос стоит также в количестве органов, поскольку бизнесу важно не число контролеров, а сколько придет бумаг. «Конечно, общее такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать»,— сказал министр. Он предложил также посмотреть, «чего куда присоединить, кого от кого отсоединить». «Может такое тоже необходимо»,— добавил премьер.
Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности, напоминает ТАСС. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «разумным», пишет «Коммерсант». «На самом деле этот вопрос не праздный»,— отметил Медведев. Он добавил, что вопрос стоит также в количестве органов, поскольку бизнесу важно не число контролеров, а сколько придет бумаг. «Конечно, общее такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать»,— сказал министр. Он предложил также посмотреть, «чего куда присоединить, кого от кого отсоединить». «Может такое тоже необходимо»,— добавил премьер.
Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности, напоминает ТАСС. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.
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