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Россияне выплатят ипотеку за «однушку» за 11 лет
Названа средняя длительность выплат жилищных кредитов.
Российской семье в среднем потребуется 11 лет, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К таким выводам пришли эксперты "Авито Недвижимость", уточняет ТАСС.
Аналитики портала выяснили, сколько времени потребуется жителям различных субъектов РФ на то, чтобы целиком выплатить ипотеку на «однушку». Подразумевалось, что первоначальный взнос за квартиру составляет 10 процентов, ставка по кредиту — также 10 процентов, на уплату целиком тратится зарплата одного члена семьи. Эксперты в своих расчетах ориентировались на среднюю стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года и среднюю зарплату каждого члена семьи.
Быстрее всего выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру могут жители Челябинской области — два года восемь месяцев. На втором месте Красноярский край — три года. Замыкает тройку лидеров Пермский край — три года и три месяца, уточняют «Известия». Дольше всех выплачивать ипотеку придется жителям Крыма — чтобы закрыть кредит, им нужно девять лет и один месяц. Следом идет Московская область (без Москвы) — семь лет при средней зарплате в 51,1 тыс. рублей.
Ранее в ноябре россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке, напоминает «Лента». Выяснилось, что 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей.
Аналитики портала выяснили, сколько времени потребуется жителям различных субъектов РФ на то, чтобы целиком выплатить ипотеку на «однушку». Подразумевалось, что первоначальный взнос за квартиру составляет 10 процентов, ставка по кредиту — также 10 процентов, на уплату целиком тратится зарплата одного члена семьи. Эксперты в своих расчетах ориентировались на среднюю стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года и среднюю зарплату каждого члена семьи.
Быстрее всего выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру могут жители Челябинской области — два года восемь месяцев. На втором месте Красноярский край — три года. Замыкает тройку лидеров Пермский край — три года и три месяца, уточняют «Известия». Дольше всех выплачивать ипотеку придется жителям Крыма — чтобы закрыть кредит, им нужно девять лет и один месяц. Следом идет Московская область (без Москвы) — семь лет при средней зарплате в 51,1 тыс. рублей.
Ранее в ноябре россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке, напоминает «Лента». Выяснилось, что 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей.