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Мэру пришлось объяснять необходимость новогодней ёлки за 18 млн рублей
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Праздничное убранство Кемерово уже можно считать богатым.
Кемерово обновляется, поэтому у города должна была появиться высокотехнологичная ель. Так сити-менеджер Илья Середюк объяснил журналистам покупку новогоднего дерева для центральной площади почти за 18 млн рублей, сообщают «Известия».
- С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей, — заявил градоначальник прессе.
Сердюк отметил, что новое искусственное дерево обладает самыми современными светодиодными технологиями, а также прослужит 10-15 лет. Глава города добавил, что в настоящее время новая елка тестируется и настраивается. Старую ель передали в Промышленновский район Кемеровской области, уточняет ТАСС.
- С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей, — заявил градоначальник прессе.
Сердюк отметил, что новое искусственное дерево обладает самыми современными светодиодными технологиями, а также прослужит 10-15 лет. Глава города добавил, что в настоящее время новая елка тестируется и настраивается. Старую ель передали в Промышленновский район Кемеровской области, уточняет ТАСС.
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