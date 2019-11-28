В России

сегодня, 15:34

Мэру пришлось объяснять необходимость новогодней ёлки за 18 млн рублей

184
#ёлка
Мэру пришлось объяснять необходимость новогодней ёлки за 18 млн рублей

Праздничное убранство Кемерово уже можно считать богатым.

Кемерово обновляется, поэтому у города должна была появиться высокотехнологичная ель. Так сити-менеджер Илья Середюк объяснил журналистам покупку новогоднего дерева для центральной площади почти за 18 млн рублей, сообщают «Известия».

- С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей, — заявил градоначальник прессе.

Сердюк отметил, что новое искусственное дерево обладает самыми современными светодиодными технологиями, а также прослужит 10-15 лет. Глава города добавил, что в настоящее время новая елка тестируется и настраивается. Старую ель передали в Промышленновский район Кемеровской области, уточняет ТАСС.
184
#ёлка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Модель здравоохранения в России — эталон»
#медицина
«Модель здравоохранения в России — эталон»

37 минут назад

В России
Следователи задержали еще одного фигуранта «московского дела»
#протесты
Следователи задержали еще одного фигуранта «московского дела»

47 минут назад

В России
Родители-сектанты убили сына
#убийство
Родители-сектанты убили сына

55 минут назад

В России
В России предлагают сократить количество надзорных органов
#Медведев
В России предлагают сократить количество надзорных органов

сегодня, 16:00

В России
Россияне выплатят ипотеку за «однушку» за 11 лет
#ипотека #жилье
Россияне выплатят ипотеку за «однушку» за 11 лет

сегодня, 15:53

В России
Вице-мэр задержан по подозрению в воровстве из бюджета
#арест #превышение полномочий #коррупция
Вице-мэр задержан по подозрению в воровстве из бюджета

сегодня, 15:26

В России