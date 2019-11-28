Общество

сегодня, 15:29

В Липецкой области машины ДПС оснастили наборами для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

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В Липецкой области машины ДПС оснастили наборами для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

Сотрудники ДПС постоянно проходят обучение оказывать первую помощь пострадавшим

Оперативно перенести пострадавшего в специальной переноске, перевязать раны, сделать искусственную вентиляцию легких, наложить шину и взрослым, и детям, и многое другое смогут теперь инспекторы ДПС благодаря полученным специальным чемоданчикам, содержимое которых поможет незамедлительно оказывать первую помощь людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Проблем с использованием полученного инвентаря не будет – сотрудники ГИБДД регулярно проходят специальные тренинги по оказанию неотложной помощи, в том числе при кровотечениях, экстремальных воздействиях, таких как ожоги, обморожения, работе с пострадавшими, зажатыми в салоне автомобиля, сердечно-легочной реанимации, непрямому массажу сердца.

– Основная цель федеральной программы «Безопасные качественные автодороги» – это снижение аварийности и последствий автоаварий. Сотрудники ГИБДД зачастую оказываются на месте дорожно-транспортного происшествия раньше медиков и от их навыков может зависеть чья-то жизнь. Новое оборудование поможет минимизировать последствия для пострадавших в ДТП, – говорит начальник отдела ДПС УГИБДД УМВД Росси по области Евгений Ржевин.

Такими укладками оснастили экипажи ДПС во всей районах области, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (5)

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А. В.

27 минут назад
Первая помощь это хорошо но ждать долго. С моим другом так было, он попал в ДТП, сам цел, а машина не очень и ждал на морозе часов девять как-то так.
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Денис

27 минут назад
Шапку для мелочи им дайте. Побирушки!
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Роман

40 минут назад
Работать лучше бы заставили,при аварии люди ждут по 8-10 часов
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Миротворец

53 минуты назад
ООО «ГИБДД» !
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Человек

сегодня, 15:56
Осталось теперь сами машины оснастить людьми
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