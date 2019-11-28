В России

9 минут назад

Кремль ответил на письмо президента Франции

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#ракеты #НАТО
Кремль ответил на письмо президента Франции

Москва прокомментировала реакцию Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.

- Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет, - цитирует Пескова РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщила 27 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского лидера президенту РФ Владимиру Путину.

Владимир Путин призвал страны НАТО ввести такой мораторий после того, как 2 августа перестал существовать советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), запрещавший иметь и развертывать такие системы вооружений. С соответствующим предложением президент РФ обратился к своим западным коллегам в письме от 18 сентября, напоминает «Коммерсант».
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#ракеты #НАТО

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