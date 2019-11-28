Восьмерых детей освободи спасатели из-за закрытых дврей

Ежедневно городские спасатели по звонкам липчан на телефон «112» выезжают на вскрытие дверей. Нередко такие выезды совершаются, когда за дверью оказываются маленькие дети.



Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Липецка, 27 ноября от родителей закрылась четырёхлетняя девочка, днём раньше – годовалый и трёхлетний малыши. В последнем случае мама на несколько секунд выскочила к мусоропроводу. Этого времени детям хватило, чтобы захлопнуть дверь.



Всего с начала месяца вызовов родителей на вызволение оказавшихся взаперти детей было восемь. Возраст детей – от одного до 11 лет. Слесарные инструменты, правда, пришлось применять лишь пять раз. После настойчивого стука школьники, очевидно, изрядно уставшие после занятий, просыпались и открывали двери самостоятельно.

