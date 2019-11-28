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Восьмерых детей освободи спасатели из-за закрытых дврей

8 975
#спасатели
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Восьмерых детей освободи спасатели из-за закрытых дврей
Ежедневно городские спасатели по звонкам липчан на телефон «112» выезжают на вскрытие дверей. Нередко такие выезды совершаются, когда за дверью оказываются маленькие дети.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Липецка, 27 ноября от родителей закрылась четырёхлетняя девочка, днём раньше – годовалый и трёхлетний малыши. В последнем случае мама на несколько секунд выскочила к мусоропроводу. Этого времени детям хватило, чтобы захлопнуть дверь. 

Всего с начала месяца вызовов родителей на вызволение оказавшихся взаперти детей было восемь. Возраст детей – от одного до 11 лет. Слесарные инструменты, правда, пришлось применять лишь пять раз. После настойчивого стука школьники, очевидно, изрядно уставшие после занятий, просыпались и открывали двери самостоятельно.
8 975
#спасатели
1

Комментарии (8)

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НЕ ПАТРИОТ

7 минут назад
777, ))) Если родителей запереть, да ещё и вместе, то только ЭТИМ они и будут заниматься)))
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Мама дура?

14 минут назад
Только плодиться умеет без передыху? Мозгов ноль?
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НЕ ПАТРИОТ

15 минут назад
Г48, - двЕрей ))))))))))))
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Чмошник многодетные

17 минут назад
Маргиналы и дефективные все.
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777

21 минуту назад
Родителей запереть. Чтоб такие долбаки не размножались.
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Родители

46 минут назад
Кому нужны бешеные нагрузки на учеников? Возьмите за образец обучение в Финляндии! Вот тогда детям интересно будет ходить в школу.
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Маглот

52 минуты назад
Молодцы, детишки! Даже дверь и своим не откроют!
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Миротворец

58 минут назад
Изрядно уставшие?????????!!!!!!!! Там полный п .... ц
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