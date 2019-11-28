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15 минут назад
В Кузбассе заметили бродящих у жилых домов медведей
Осенью 2019 года власти Кузбасса получили значительно больше сообщений об обнаруженных у жилых домов следах хищников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.
Как сообщает VSE42.RU, по данным чиновника, жители Кемеровской области все чаще жалуются на присутствие диких медведей. Люди, по его словам, обеспокоены.
– За последнее время только от жителей Топкинского района мы получили четыре сообщения о следах медведя вблизи жилых домов, – сказал Бойко.
Глава департамента уточнил, что егеря обследовали территорию и не подтвердили догадки местных жителей.
Одной из причин, по которым кузбассовцы относятся к опасностям из леса с настороженностью, отметил он, является трагедия, произошедшая в Топкинском районе 22 октября, когда медведь задрал охотника.
Как сообщает VSE42.RU, по данным чиновника, жители Кемеровской области все чаще жалуются на присутствие диких медведей. Люди, по его словам, обеспокоены.
– За последнее время только от жителей Топкинского района мы получили четыре сообщения о следах медведя вблизи жилых домов, – сказал Бойко.
Глава департамента уточнил, что егеря обследовали территорию и не подтвердили догадки местных жителей.
Одной из причин, по которым кузбассовцы относятся к опасностям из леса с настороженностью, отметил он, является трагедия, произошедшая в Топкинском районе 22 октября, когда медведь задрал охотника.