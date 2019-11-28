В России

15 минут назад

В Кузбассе заметили бродящих у жилых домов медведей

38
#дикие животные #медведи #Кемеровская область
Осенью 2019 года власти Кузбасса получили значительно больше сообщений об обнаруженных у жилых домов следах хищников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.

Как  сообщает VSE42.RU, по данным чиновника, жители Кемеровской области все чаще жалуются на присутствие диких медведей. Люди, по его словам, обеспокоены.

– За последнее время только от жителей Топкинского района мы получили четыре сообщения о следах медведя вблизи жилых домов, – сказал Бойко.

Глава департамента уточнил, что егеря обследовали территорию и не подтвердили догадки местных жителей.

Одной из причин, по которым кузбассовцы относятся к опасностям из леса с настороженностью, отметил он, является трагедия, произошедшая в Топкинском районе 22 октября, когда медведь задрал охотника.

38
#дикие животные #медведи #Кемеровская область

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов

33 минуты назад

В России
В Минфине рассказали о неэффективности льгот для бизнеса в регионах

35 минут назад

В России
Роскомнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверии «черной пятницы»
#черная пятница
Роскомнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверии «черной пятницы»

сегодня, 12:05

В России
Россиянке ампутировали руки в Доминикане
#авария #ДТП
Россиянке ампутировали руки в Доминикане

вчера, 14:24

В России
Возле жилого дома сработало взрывное устройство
#взрыв
Возле жилого дома сработало взрывное устройство

вчера, 14:18

В России
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку
#изнасилование #мигрант
1
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку

вчера, 12:50

В России