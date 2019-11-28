33 минуты назад
Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов
Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении дольщикам ежегодного дохода примерно в 5% от средств, размещенных на сэкроу-счетах.
Проект предполагает, что «доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования».
Как отметил один из авторов документа, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов, в связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, так как они не просто хранят средства дольщиков, но и используют их в своих интересах, получая прибыль.
По его словам, обсуждение законопроекта может затянуться примерно на год.
Представители банков уже раскритиковали идею — по их мнению, она может повлиять на стоимость недвижимости и ударить по застройщикам.