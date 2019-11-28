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33 минуты назад

Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов

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Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении дольщикам ежегодного дохода примерно в 5% от средств, размещенных на сэкроу-счетах. 

Как пишут «Известия», согласно новым правилам долевого строительства, действующим в России с 2019 года, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям. 

Проект предполагает, что «доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования». 

Как отметил один из авторов документа, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов, в связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, так как они не просто хранят средства дольщиков, но и используют их в своих интересах, получая прибыль. 

По его словам, обсуждение законопроекта может затянуться примерно на год. 

Представители банков уже раскритиковали идею — по их мнению, она может повлиять на стоимость недвижимости и ударить по застройщикам. 
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