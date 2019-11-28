В России

35 минут назад

В Минфине рассказали о неэффективности льгот для бизнеса в регионах

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Льготы для бизнеса по налогу на прибыль совершенно не приносят эффекта в 15 регионах. Об этом говорится в письме первого замглавы Минфина Леонида Горнина к руководителям субъектов. 

Как сообщают «Известия», в целом по стране результат не дают более 30% таких преференций. Меры по налогу на имущество оказались непродуктивными в 12 регионах (при средней неэффективности по стране на уровне 43%). 

По оценке Минфина, в прошлом году регионы недополучили 211 млрд рублей из-за льгот по обоим видам налогов. В письме Горнин рекомендует исключить подобную практику нерационального использования бюджетных денег. 

На вопрос, как планируется простимулировать регионы к отмене неэффективных послаблений, в пресс-службе Минфина сообщили, что масштаб недополученных из-за преференций доходов будет учитываться при составлении рейтинга регионов по качеству управления финансами. Кроме этого, субъекты обязаны до 1 августа 2020 года самостоятельно оценить эффективность льгот и представить в Минфин программу по отмене нецелесообразных. 
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