Происшествия
сегодня, 12:52
В аварии под Усманью пострадал 17-летний парень
По предварительным данным в ДТП двое пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, по предварительным данным, в аварии под Усманью пострадали два человека. Это 17-летний пассажир «Nissan Note» и водитель «ВАЗ-2114», возраст которого пока неизвестен.
В УГИБДД уточнили, что массовая авария произошла на трассе Липецк -Усмань в 11:35. На скользкой дороге столкнулись «Нива Шевроле», «ВАЗ-2114» и «Nissan Note».
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В УГИБДД уточнили, что массовая авария произошла на трассе Липецк -Усмань в 11:35. На скользкой дороге столкнулись «Нива Шевроле», «ВАЗ-2114» и «Nissan Note».
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