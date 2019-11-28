Происшествия

сегодня, 12:52

В аварии под Усманью пострадал 17-летний парень

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#ДТП #авария #гололед
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В аварии под Усманью пострадал 17-летний парень

По предварительным данным в ДТП двое пострадавших.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, по предварительным данным, в аварии под Усманью пострадали два человека. Это 17-летний пассажир «Nissan Note» и водитель «ВАЗ-2114», возраст которого пока неизвестен.

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В УГИБДД уточнили, что массовая авария произошла на трассе Липецк -Усмань в 11:35. На скользкой дороге столкнулись «Нива Шевроле», «ВАЗ-2114» и «Nissan Note».
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#ДТП #авария #гололед
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Комментарии (3)

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Мразенышш

21 минуту назад
Сопит, дерганный такой, педалькой газа выдрачивает,светом моргает, мол пропусти, торопится блин. Шоп ты сдох, чудило.
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Жители

31 минуту назад
Уродов на дорогах стало много
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Инопланетянин

43 минуты назад
А дороги узкие , скоро и дороги закроють
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