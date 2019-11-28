«Рошен» снова проиграл в суде дело о 361,6 млн рублей

У украинской кондитерской фабрики еще есть шанс оспорить доначисление налогов.

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 361,6 млн рублей АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области, у ответчика — украинской кондитерской фабрики — осталась еще одна инстанция для обжалования наложенного финансового взыскания. «Рошен» может обжаловать выводы арбитражного суда Центрального округа в Верховном суде РФ, но неизвестно, примет ли ВС жалобу к рассмотрению.



Напомним, в октябре 2015 года Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» обратилась в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным решения региональной налоговой инспекции от 30 июня 2015 года. Липецкое предприятие пыталось оспорить доначисление НДС в сумме 285,9 млн рублей, 26,2 млн рублей пени и штрафа в размере 49,4 млн рублей. Арбитражный суд Липецкой области в конце апреля 2019 года вынес решение отказать Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» в удовлетворение заявленных требований, тем самым подтвердив законность решения ФНС. 5 июля 2019 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении кондитерской фабрики «Рошен» без изменения, жалобу без удовлетворения.



Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляции, Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» подала кассационную жалобу. Арбитражный суд Центрального округа оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.



С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Roshen» находится под арестом из-за налоговых претензий.

