На публичных слушаниях по проекту бюджета-2020 в областном Совете не обошлось без скандала

Одному из липчан пришлось угрожать сотрудникам Росгвардии вызовом полиции, так как его не хотели пускать на открытое для всех мероприятие.





- Бюджет региона на 2020 год сохранил свою социальную ориентированность. На эту сферу приходится свыше 60% всех расходов. Более миллиарда рублей будут направлены на повышение оплаты труда липецких бюджетников. Так, с января будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. Кроме того, дважды в течение года планируется поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах. Предусмотрены средства на привлечение в регион медиков дефицитных специальностей. В целом в бюджете на ближайшие три года заложено финансирование национальных проектов, которые решают стратегические задачи в сфере демографии, повышения уровня и качества жизни липчан, - сообщил собравшимся спикер областного Совета Павел Путилин.



Вице-губернатор, начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых, рассказал о том,



Доходы областного бюджета в 2020 году составят 61,3 млрд рублей. Основными их источниками станут, как и в предыдущие годы, налоговые поступления (50,3 млрд рублей). За счет налога на прибыль организаций в казну попадет 21 млрд рублей, налога на доходы физических лиц - 15,4 миллиарда, от акцизов - 6,6 миллиарда, от налога на имущество организаций - 3,6 миллиарда. Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета в бюджет Липецкой области в 2020 году поступит 11 млрд рублей.



Вячеслав Щеглеватых сообщил, что для мотивации органов местного самоуправления муниципалитетам за достижение наилучших показателей в работе будут выделяться солидные гранты (часть средств можно использовать и на материальное поощрение сотрудников муниципалитетов). Чтобы стимулировать приток инвесторов и предприятия на техперевооружение, принят закон о том, что всех, кто будет вкладывать собственные средства в обновление основных фондов, освободят от налога на прибыль до 7% налоговой ставки из 17%. Будет сохранена вся линейка налоговых льгот для резидентов федеральной и региональных экономических зон. Сельским районам будут оставлены все суммы налогов, получаемых от малого бизнеса.



Расходы областного бюджета-2020 составят 64,4 млрд рублей.



Львиная доля расходов областного бюджета, 16,7 млрд. рублей - каждый пятый рубль - в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели будет выделено почти 400 млн рублей. 454,2 млн рублей предусмотрены на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На сферу образования в 2020 году предусмотрено 15,3 млрд рублей. Более миллиарда рублей запланировано на строительство новых школ в микрорайоне «Европейский» Липецка, в селе Пятницкое Измалковского района и в Усмани. 400 млн рублей будет направлено на создание дополнительных мест в яслях для детей до 3 лет (в Липецке построят три детских сада).



Сфера здравоохранения в следующем году будет выделено 6,4 млрд рублей. Запланированы средства на реконструкцию областного перинатального центра, на продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы, на новое здание для Добровской районной больницы. В 2020 году будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов - на это предусмотрено почти 160,2 млн рублей.



1,8 млрд рублей запланировано в бюджете 2020 года на развитие физкультуры и спорта. Без малого миллиард выделяется на строительство новых спортивных объектов. Среди них - 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта в парке Молодежный («Катящиеся камни»). Кроме того, в бюджете будущего года 153 млн рублей зарезервированы на завершение строительства трех сельских ДК, а управление экологии за 30 млн рублей приобретет камышекосилку для очистки водоемов .



Свою оценку проекту бюджета дала председатель Общественной палаты Липецкой области Валентина Кисенко. Она похвалила органы власти за то, что две трети бюджетных расходов - социальные. Общественница заметила, что в этом году в России зарплата для тех работников бюджетных организаций, кто не вошел в майские указы, повысили на 4% с 1 сентября, а в Липецкой области - на 10% с января 2019-го. Валентина Киценко отметила, что в Чаплыгине нужно построить детскую поликлинику, а также увеличить ассигнования на обеспечение больниц медикаментами. Также она призвала администрацию области профинансировать все расходы липецкого МУП «ЛиСА» на создание нового комплекса сооружений для утилизации илового остатка.



После выступления ряда чиновников слово взял депутат областного Совета от КПРФ Сергей Токарев. Свое выступление он начал с обвинения организаторов публичных слушаний в «жуткой конспирации»:



- Сейчас четверг, 9 часов утра. Если бы мы хотели привлечь общественность, тогда надо было бы подыскать для мероприятия другой зал и другое время. Например, провести его в субботу. О марафоне была бешеная реклама, а тут - публичные слушания. На которые сегодня не пустили жителя Липецка. Ему пришлось угрожать охране вызовом полиции, чтобы его пустили на открытое для всех мероприятие!



А дальше депутат-коммунист почему-то обвинил администрацию области в… желании строить школы и больницы! Мол, потом их нужно будет содержать, платить медикам и учителям зарплаты, а делать это становится все сложнее. Следом Сергей Токарев вступился за липецкий трамвай, обвинив власти в том, что его хотят ликвидировать со ссылкой на износ вагонов, путей и контактной сети. Это заявление было бы актуально лет 15 тому назад, когда в городе был другой мэр, а в области - другой губернатор, оставившие Липецку в наследство 70 километров сетей и 55 изношенных в ноль трамваев (которые главным образом нужны новолипчанам для поездок на стан-2000) из советского наследства в 108,5 км путей и 13 маршрутов, по которым липчан возили 153 вагона. Почему тогда, в начале 00-х, коммунисты не били в набат, имея своих депутатов в Госдуме?



- Я прошу перенять опыт правительства Иркутской области. Там вырос в 2,5 раза бюджет за счет нормального сбора налогов. Дерипаска стал платить в 25 раз больше налогов - 2,5 миллиарда рублей, а не 100 миллионов, как раньше. Лесорубы там стали платить налоги в белую. Тем наш губернатор Левченко и не угоден этой власти (достижения губернатора-коммуниста, который возглавляет Иркутскую область с осени 2015 года, действительно значительны, но бюджет региона вырос за это время в 1,8 раза - со 104,4 миллиарда в 2015 году до 196,4 млрд рублей в 2019 году. - Прим. GOROD48). Надо изучать и перенимать опыт народных предприятий, в частности, Павла Грудинина, которые содержат социальную инфраструктуру, строят жилье, по миллиарду рублей платят налогов и где люди получают 70 тысяч рублей зарплаты, - заявил Сергей Токарев.



На этом публичные слушания и закончились. Сегодня в здании областного Совета прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2020-2022 годы.- Бюджет региона на 2020 год сохранил свою социальную ориентированность. На эту сферу приходится свыше 60% всех расходов. Более миллиарда рублей будут направлены на повышение оплаты труда липецких бюджетников. Так, с января будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. Кроме того, дважды в течение года планируется поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах. Предусмотрены средства на привлечение в регион медиков дефицитных специальностей. В целом в бюджете на ближайшие три года заложено финансирование национальных проектов, которые решают стратегические задачи в сфере демографии, повышения уровня и качества жизни липчан, - сообщил собравшимся спикер областного Совета Павел Путилин.Вице-губернатор, начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых, рассказал о том, о чем уже известно читателям GOROD48: об основных параметрах бюджета на трехлетний период, главным образом обратив внимание на бюджет следующего года.Доходы областного бюджета в 2020 году составят 61,3 млрд рублей. Основными их источниками станут, как и в предыдущие годы, налоговые поступления (50,3 млрд рублей). За счет налога на прибыль организаций в казну попадет 21 млрд рублей, налога на доходы физических лиц - 15,4 миллиарда, от акцизов - 6,6 миллиарда, от налога на имущество организаций - 3,6 миллиарда. Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета в бюджет Липецкой области в 2020 году поступит 11 млрд рублей.Вячеслав Щеглеватых сообщил, что для мотивации органов местного самоуправления муниципалитетам за достижение наилучших показателей в работе будут выделяться солидные гранты (часть средств можно использовать и на материальное поощрение сотрудников муниципалитетов). Чтобы стимулировать приток инвесторов и предприятия на техперевооружение, принят закон о том, что всех, кто будет вкладывать собственные средства в обновление основных фондов, освободят от налога на прибыль до 7% налоговой ставки из 17%. Будет сохранена вся линейка налоговых льгот для резидентов федеральной и региональных экономических зон. Сельским районам будут оставлены все суммы налогов, получаемых от малого бизнеса.Расходы областного бюджета-2020 составят 64,4 млрд рублей.Львиная доля расходов областного бюджета, 16,7 млрд. рублей - каждый пятый рубль - в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели будет выделено почти 400 млн рублей. 454,2 млн рублей предусмотрены на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На сферу образования в 2020 году предусмотрено 15,3 млрд рублей. Более миллиарда рублей запланировано на строительство новых школ в микрорайоне «Европейский» Липецка, в селе Пятницкое Измалковского района и в Усмани. 400 млн рублей будет направлено на создание дополнительных мест в яслях для детей до 3 лет (в Липецке построят три детских сада).Сфера здравоохранения в следующем году будет выделено 6,4 млрд рублей. Запланированы средства на реконструкцию областного перинатального центра, на продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы, на новое здание для Добровской районной больницы. В 2020 году будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов - на это предусмотрено почти 160,2 млн рублей.1,8 млрд рублей запланировано в бюджете 2020 года на развитие физкультуры и спорта. Без малого миллиард выделяется на строительство новых спортивных объектов. Среди них - 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта в парке Молодежный («Катящиеся камни»). Кроме того, в бюджете будущего года 153 млн рублей зарезервированы на завершение строительства трех сельских ДК, а управление экологии за 30 млн рублей приобретет камышекосилку для очистки водоемов .Свою оценку проекту бюджета дала председатель Общественной палаты Липецкой области Валентина Кисенко. Она похвалила органы власти за то, что две трети бюджетных расходов - социальные. Общественница заметила, что в этом году в России зарплата для тех работников бюджетных организаций, кто не вошел в майские указы, повысили на 4% с 1 сентября, а в Липецкой области - на 10% с января 2019-го. Валентина Киценко отметила, что в Чаплыгине нужно построить детскую поликлинику, а также увеличить ассигнования на обеспечение больниц медикаментами. Также она призвала администрацию области профинансировать все расходы липецкого МУП «ЛиСА» на создание нового комплекса сооружений для утилизации илового остатка.После выступления ряда чиновников слово взял депутат областного Совета от КПРФ Сергей Токарев. Свое выступление он начал с обвинения организаторов публичных слушаний в «жуткой конспирации»:- Сейчас четверг, 9 часов утра. Если бы мы хотели привлечь общественность, тогда надо было бы подыскать для мероприятия другой зал и другое время. Например, провести его в субботу. О марафоне была бешеная реклама, а тут - публичные слушания. На которые сегодня не пустили жителя Липецка. Ему пришлось угрожать охране вызовом полиции, чтобы его пустили на открытое для всех мероприятие!А дальше депутат-коммунист почему-то обвинил администрацию области в… желании строить школы и больницы! Мол, потом их нужно будет содержать, платить медикам и учителям зарплаты, а делать это становится все сложнее. Следом Сергей Токарев вступился за липецкий трамвай, обвинив власти в том, что его хотят ликвидировать со ссылкой на износ вагонов, путей и контактной сети. Это заявление было бы актуально лет 15 тому назад, когда в городе был другой мэр, а в области - другой губернатор, оставившие Липецку в наследство 70 километров сетей и 55 изношенных в ноль трамваев (которые главным образом нужны новолипчанам для поездок на стан-2000) из советского наследства в 108,5 км путей и 13 маршрутов, по которым липчан возили 153 вагона. Почему тогда, в начале 00-х, коммунисты не били в набат, имея своих депутатов в Госдуме?- Я прошу перенять опыт правительства Иркутской области. Там вырос в 2,5 раза бюджет за счет нормального сбора налогов. Дерипаска стал платить в 25 раз больше налогов - 2,5 миллиарда рублей, а не 100 миллионов, как раньше. Лесорубы там стали платить налоги в белую. Тем наш губернатор Левченко и не угоден этой власти (достижения губернатора-коммуниста, который возглавляет Иркутскую область с осени 2015 года, действительно значительны, но бюджет региона вырос за это время в 1,8 раза - со 104,4 миллиарда в 2015 году до 196,4 млрд рублей в 2019 году. - Прим.). Надо изучать и перенимать опыт народных предприятий, в частности, Павла Грудинина, которые содержат социальную инфраструктуру, строят жилье, по миллиарду рублей платят налогов и где люди получают 70 тысяч рублей зарплаты, - заявил Сергей Токарев.На этом публичные слушания и закончились.