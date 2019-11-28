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20 минут назад

НЛМК запустил после реконструкции конвертер №2

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#конвертерное производство
НЛМК запустил после реконструкции конвертер №2

На НЛМК после реконструкции введен в строй конвертер №2 - агрегат для выплавки стали мощностью более 3 млн тонн в год. В комплексе с конвертером в работу запущено новое пылегазоулавливающее оборудование, отвечающее наилучшим доступным технологиям.  

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Как сообщает ПАО «НЛМК», замена конвертера №2 – первый этап масштабной реконструкции в сталеплавильном производстве. На следующем этапе, который начнется в мае 2020 года, планируется реконструировать аналогичный по мощности конвертер №3.  

Обновление сталеплавильных мощностей позволит увечить производительность цеха на 15% до 10 млн тонн стали в год. Внедрение более эффективного оборудования газоочистки обеспечит улавливание 99,9% пыли, что соответствует лучшим мировым практикам.  

Реализация проекта позволит также использовать конвертерный газ для выработки электроэнергии на новой утилизационной теплоэлектростанции, которую планируется построить на площадке НЛМК. 

Общий объем инвестиций в реконструкцию двух конвертеров, газоочистного оборудования и инфраструктуры составит более 26 млрд рублей.    

«Реконструкция в конвертерном цехе №2 – один из ключевых проектов стратегии компании. В комплексе с другими проектами она позволит увеличить производство стали на 1 млн тонн. Внедрение наилучших доступных технологий в конвертерном производстве позволит практически полностью исключить выбросы пыли на данном участке», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.  

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#конвертерное производство

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