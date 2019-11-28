В России

23 минуты назад

Роскомнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверии «черной пятницы»

61
#черная пятница

В этом году "Черная пятница" в России стартует в ночь на 29 ноября.

Это традиционный сезон распродаж, который проводится перед Новым годом. Роскомнадзор предупредил о появлении в интернете мошеннических сайтов и рассказал о том, как можно себя обезопасить.

Основной целью злоумышленников является сбор данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров, кражи банковских карт, «отмывания» денег, реализации контрафактных товаров.
Рекомендации:

1. Перед тем, как вводить какие-либо данные, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствую оригинальному названию сайта или бренда, то скорее всего перед вами сайт мошенников.

2. Читайте отзывы. Обратитесь к Яндексу или Google, чтобы узнать, был ли замечен продавец в незаконной деятельности.

3. Не доверяйте плохо работающим сайтам. Официальные сайты магазинов и брендов способны поддерживать большую нагрузку даже во время большого наплыва посетителей.

4. Не переходите сразу по ссылкам в постах в социальных сетях и на различных форумах, которые посвящены скидкам и акциям. Даже если подобная информация размещена на страницах ваших знакомых. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков.

5. Внимательно изучите все условия. Читайте условия хранения и обработки ваших персональных данных - может ли продавец хранить, обрабатывать (как и в каких целях?) и передавать ваши данные третьим лицам? Также не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом.

Кроме того, перед покупками рекомендуется ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора

61
#черная пятница

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянке ампутировали руки в Доминикане
#авария #ДТП
Россиянке ампутировали руки в Доминикане

вчера, 14:24

В России
Возле жилого дома сработало взрывное устройство
#взрыв
Возле жилого дома сработало взрывное устройство

вчера, 14:18

В России
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку
#изнасилование #мигрант
1
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку

вчера, 12:50

В России
Большинство россиян готово покинуть офисы
#фриланс #работа
1
Большинство россиян готово покинуть офисы

вчера, 12:44

В России
Госдума: Apple признала Крым российским
#приложение #карта #Крым
1
Госдума: Apple признала Крым российским

вчера, 12:39

В России
Соратники Порошенко против поставок газа из России
#газ #Украина #Порошенко
Соратники Порошенко против поставок газа из России

вчера, 12:22

В России