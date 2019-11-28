Происшествия

34 минуты назад

Жители Липецкой области воруют кукурузу

3 578
#кража #кукуруза
Жители Липецкой области воруют кукурузу

За злаками на чужие поля преступники ходят с тележками и приезжают на автомобилях.

Мировые судьи участков Елецкого района вынесли два приговора по аналогичным кражам. В обоих случаях целью воров была чужая кукуруза.

3 августа на угодья предприятия «Колос-Агро» возле деревни Казинка приехал на своем «ВАЗ-21074» 60-летний житель села Стегаловка Долгоруковского района. Безработный мужчина заехал в поле и нарвал 439 початков кукурузы сорта «Пионер П8400» на 17 560 рублей (цена одного початка кукурузы - 40 рублей). На выезде с поля на трассу М4 автомобиль мужчины остановил сотрудник полиции. Действия жителя Стешаловки квалифицировали, как покушение на кражу. Уголовное дело в отношении него прекратили по примирению сторон, но назначили судебный штраф в 5 000 рублей.

9 августа кукурузные поля «Колос-Агро» возле Казинки снова стали местом преступления. На этот раз за чужим урожаем пришла местная жительница. Безработная женщина сорвала 127 початков кукурузы сорта «Пионер П8400» на 5 080 рублей, уложила их в магазинную тележку для продуктов и смогла скрыться с места преступления. Женщину все же вычислили, он вернула кукурузу и извинилась. Уголовное дело прекратили по примирению сторон.
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#кража #кукуруза

Комментарии (3)

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4 минуты назад
Потом тётки наворованное сидят продают у Ц.Рынка и на пятачке через дорогу от Октябрьского рынка. БАНДЮЭЛЬ)))))
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Это

8 минут назад
Где же блогородство. На себе всегда можно, на технике нельзя.
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Сергей 13

17 минут назад
"Цена одного початка 40 рублей"!-шо,правда?Готов заключить договор на следующий год,отдам за тридцать,сколько угодно.
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