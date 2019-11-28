Жители Липецкой области воруют кукурузу

За злаками на чужие поля преступники ходят с тележками и приезжают на автомобилях.

Мировые судьи участков Елецкого района вынесли два приговора по аналогичным кражам. В обоих случаях целью воров была чужая кукуруза.



3 августа на угодья предприятия «Колос-Агро» возле деревни Казинка приехал на своем «ВАЗ-21074» 60-летний житель села Стегаловка Долгоруковского района. Безработный мужчина заехал в поле и нарвал 439 початков кукурузы сорта «Пионер П8400» на 17 560 рублей (цена одного початка кукурузы - 40 рублей). На выезде с поля на трассу М4 автомобиль мужчины остановил сотрудник полиции. Действия жителя Стешаловки квалифицировали, как покушение на кражу. Уголовное дело в отношении него прекратили по примирению сторон, но назначили судебный штраф в 5 000 рублей.



9 августа кукурузные поля «Колос-Агро» возле Казинки снова стали местом преступления. На этот раз за чужим урожаем пришла местная жительница. Безработная женщина сорвала 127 початков кукурузы сорта «Пионер П8400» на 5 080 рублей, уложила их в магазинную тележку для продуктов и смогла скрыться с места преступления. Женщину все же вычислили, он вернула кукурузу и извинилась. Уголовное дело прекратили по примирению сторон.