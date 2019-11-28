Спорт

сегодня, 11:16

У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю

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#Вольная борьба
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У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю

Лилия Ермакова уже начала собирать награды на международных турнирах.

В столице Финляндии Хельсинки состоялся международной турнир по вольной борьбе. Начинавшая заниматься в спортивной школе у 9 Лилия Ермохина заняла 1-е место среди девочек 2007-2010 г.р. в весовой категории до 39 кг.

В этом весе боролись 9 спортсменок из России, Финляндии и Швеции. Наша землячка одержала четыре победы, в том числе в решающей схватке над своей соотечественницей Дарьей Еремеевой из Санкт-Петербурга, ставшей в итоге второй. Третье место заняла местная спортсменка Микаэла Вестерхольм.

Впрочем, в турнире «HELSINKI OPEN 2019» Ермохина представляла не родную Липецкую область, а Школы Высшего спортивного мастерства Санкт-Петербурга. Как выяснил GOROD48, «звездочка» борьбы начинала заниматься в поселке Матырском у тренера Владислава Попова, но быстро попала на карандаш к специалистам из города на Неве. В итоге уже в 9 лет Лилия покинула малую родину, поскольку в Питере ей предложили гораздо лучшие условия для роста и спортивного совершенствования

7 936
#Вольная борьба
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Комментарии (7)

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Как всегда

7 минут назад
Пора, совершенно верно! В Данкове точно такая ситуация, как вы описали. Спорт возглавляет человек не имеющий к нему никакого отношения, а наоборот. Когда бывший мэр Левин (уволенный за коррупцию) его поставил директором ДЮСШ учителя и спортсмены были в шоке. Так и живём!
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fed

12 минут назад
В связи с последними событиями, российских спорстменов скоро уведут другие страны.
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Пора

26 минут назад
В Липецкой области отношение к спорту нужно давно менять, а иначе так и будут разбегаться. Девочку, слава богу заметили, а сколько талантливых ребятишек осталось не замеченными. Наверное, единственная область, где нет ни одного олимпийского чемпиона, а все потому что спорт стал кормушкой для чиновников. Чиновники даже не в состоянии осваивать запланированные в бюджете на спорт деньги. Артамонову досталось тяжёлое наследие от Королева. Хочется верить, что Артамонов изменит ситуацию.
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поп

49 минут назад
Ага и сменить ориентацию
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поп

49 минут назад
Ага и сменить ориентацию
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Анна

52 минуты назад
Чего бы она тут добилась
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Рф

сегодня, 11:24
В липецке надо сначала поработать в сбере
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