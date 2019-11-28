У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю

Лилия Ермакова уже начала собирать награды на международных турнирах.

В столице Финляндии Хельсинки состоялся международной турнир по вольной борьбе. Начинавшая заниматься в спортивной школе у 9 Лилия Ермохина заняла 1-е место среди девочек 2007-2010 г.р. в весовой категории до 39 кг.

В этом весе боролись 9 спортсменок из России, Финляндии и Швеции. Наша землячка одержала четыре победы, в том числе в решающей схватке над своей соотечественницей Дарьей Еремеевой из Санкт-Петербурга, ставшей в итоге второй. Третье место заняла местная спортсменка Микаэла Вестерхольм.

Впрочем, в турнире «HELSINKI OPEN 2019» Ермохина представляла не родную Липецкую область, а Школы Высшего спортивного мастерства Санкт-Петербурга. Как выяснил GOROD48, «звездочка» борьбы начинала заниматься в поселке Матырском у тренера Владислава Попова, но быстро попала на карандаш к специалистам из города на Неве. В итоге уже в 9 лет Лилия покинула малую родину, поскольку в Питере ей предложили гораздо лучшие условия для роста и спортивного совершенствования