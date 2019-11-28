Количество миноритарных акционеров ВТБ в Липецкой области с начала года выросло на 10%

Так, число акционеров выросло до 1575 человек. Об этом сообщил Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ, на семинаре для владельцев бумаг, состоявшемся в Липецке.

В ходе мероприятия сотрудники банка представили новую трехлетнюю стратегию группы ВТБ. Одна из ключевых задач — стать финансовым партнером первого выбора для всех категорий пользователей, предложить необходимые банковские продукты на основе анализа их потребностей. В качестве целевых показателей в этом направлении определено увеличение числа клиентов в сегменте розницы в 1,5 раза, в сегменте среднего и малого бизнеса — в два раза. К 2022 году банк намерен стать лидером по показателю клиентской удовлетворенности.

Участники встречи подробно ознакомились с функционалом мобильных приложений «Акционер ВТБ»* и «ВТБ Мои Инвестиции»**, которые значительно расширяют возможности банковских операций для частных инвесторов.

«Растущее число миноритариев ВТБ обусловлено повышением финансовой грамотности населения и интересом к инвестиционным инструментам, который способен обеспечить наибольший эффект от вложенных средств. Немалую роль в этом играет высокий потенциал ценных бумаг, а также возможность получать привилегии от банка в рамках уникальной программы, разработанной для наших акционеров, — прокомментировал Владимир Хоткин.— Организованные мероприятия помогают нам в том числе формировать приоритетные пути развития бизнеса, поскольку при разработке новой стратегии были учтены предложения миноритарных инвесторов».

Всего в России на 1 ноября 2019 года насчитывается более 155 тысяч держателей бумаг Банка ВТБ ПАО, из которых 154 тысячи – частные инвесторы. За последние четыре года число акционеров банка увеличилось на 60 тысяч человек, причем более чем на 30 тысяч – только за последний год. Активному росту количества миноритариев в 2018-2019 гг. способствовало принятие новой стратегии развития группы ВТБ, широкая программа привилегий для владельцев бумаг банка, расширение налоговых льгот для частных инвесторов на Московской бирже.

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