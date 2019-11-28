Липчанка в очередной раз стал чемпионкой мира по универсальному бою (ФОТО)

На счету нашей землячки две медали турнира планетарного уровня.

В Анапе завершился чемпионат мира по универсальному бою. Титулованная липчанка Евгения Покачалова завоевала на нем две награды.

В классической версии универсального боя Евгения провела три победных боя в весовой категории до 48 кг и стала чемпионкой мира.

В лайт-версии, где правила немного мягче, Покачалова так же трижды выходила на ковер и одержала две победы, уступив в финале. Итог – «серебряная» награда.

В чемпионате выступили более 200 спортсменов из 37 стран.







Представительница федерации универсального боя (президент – Данила Голисаев) Покачалова более двух десятков выигрывала чемпионаты мира по различным версиям контактных единоборств, и добрую половину из них – в универсальном бое.

Эта система предусматривает соревнования в первом раунде на полосе препятствий, которая включает в себя, в том числе стрельбу из пневматического пистолета и метание ножей в цель; затем два раунда проходят на ковре по правилам близким к рукопашному бою