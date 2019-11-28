Автобус промчался на красный свет

Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. На этот раз нарушителем оказался водитель автобуса №306. Он промчался по пешеходному переходу на Грязинской трассе на запрещающий сигнал светофора.Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.