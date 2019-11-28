Происшествия
сегодня, 09:51
Автобус промчался на красный свет
9 853
Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор.
Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. На этот раз нарушителем оказался водитель автобуса №306. Он промчался по пешеходному переходу на Грязинской трассе на запрещающий сигнал светофора.
Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
Загрузка плеера
Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
9 853
Антон Антонов
24
Серый
Сергей!
Александр
нлмк
Евгений
И
Правда