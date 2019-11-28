Происшествия

сегодня, 09:51

Автобус промчался на красный свет

9 853
#нарушение ПДД
Автобус промчался на красный свет

Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор.

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. На этот раз нарушителем оказался водитель автобуса №306. Он промчался по пешеходному переходу на Грязинской трассе на запрещающий сигнал светофора.

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Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
9 853
#нарушение ПДД

Комментарии (9)

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Антон Антонов

5 минут назад
О как развелось в стране честных да не лживых с регистраторами,с отсутствием инстинкта самосохранения.
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24

8 минут назад
а №346 ежедневно так делает
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Серый

15 минут назад
Г48 вы лучше кривую ёлку на площади Петра выложили бы, а тут нет нарушения.
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Сергей!

25 минут назад
Редакция! Удалите эту чушь! Проверяйте маршрут автобуса хотя бы. Он повернул на зеленый с Силикатного поселка.
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Александр

42 минуты назад
Редакция опять выложила не провереную новость .Вам присылают видео всякие дебилы вы хоть проверяйте ,а то выглядите хуже того чмошника ,что прислал это г- но.
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нлмк

44 минуты назад
И, дебил который снимал унего красный значит для всех
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Евгений

57 минут назад
Какой нафик стан-2000
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И

57 минут назад
На какой красный он проехал? Совсем что ли правил не знаете,он слева повернул по т-образному перекрестку и по своему сигналу сфетофора!!!
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Правда

сегодня, 09:56
Пора делать расширение по Зои Космодемьянской.А как думают Общ.помошники губернатора.
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