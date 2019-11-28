Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной

В соседних регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Администрация Орла со ссылкой на данные национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщает, что в следующую ночь, с 28 ноября по 29 ноября, на территорию Центрального федерального округа со стороны Черного моря придет циклон. Он принесет с собой теплые атмосферные массы, в результате которых ожидаются положительные температуры, сопровождающиеся выпадением небольшого количества осадков до 5 мм. В связи с этим ожидаются гололедица и ледяной дождь. Вместе с этим ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сегодня сообщил прессе, что ледяной дождь синоптики прогнозируют не только в Орловской, но и в Тамбовской и Воронежской областях. Стоит ли липчанам готовиться к непогоде?



- По нашим оперативным данным вероятность ледяного дождя в Липецкой области крайне маловероятна. Вместе с этим наши силы готовы оперативно реагировать в случае нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.



Ледяной дождь — твёрдые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…-10°, иногда до −15°) в виде твёрдых прозрачных шариков льда диаметром 1—3 мм. Внутри шариков находится незамёрзшая вода — падая на предметы, шарики разбиваются, вода вытекает и сразу же замерзает, образуя гололёд. С ледяными дождями повышается травматизм, увеличивается число дорожных аварий. Они губят деревья, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Это стихийное явление обрывает электропровода и парализует транспортные средства, превращая их в ледяные глыбы.