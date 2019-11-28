Общество

12 минут назад

Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной

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#ледяной дождь #осадки
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Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной

В соседних регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Администрация Орла со ссылкой на данные национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщает, что в следующую ночь, с 28 ноября по 29 ноября, на территорию Центрального федерального округа со стороны Черного моря придет циклон. Он принесет с собой теплые атмосферные массы, в результате которых ожидаются положительные температуры, сопровождающиеся выпадением небольшого количества осадков до 5 мм. В связи с этим ожидаются гололедица и ледяной дождь. Вместе с этим ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сегодня сообщил прессе, что ледяной дождь синоптики прогнозируют не только в Орловской, но и в Тамбовской и Воронежской областях. Стоит ли липчанам готовиться к непогоде?

- По нашим оперативным данным вероятность ледяного дождя в Липецкой области крайне маловероятна. Вместе с этим наши силы готовы оперативно реагировать в случае нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.

Ледяной дождь — твёрдые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…-10°, иногда до −15°) в виде твёрдых прозрачных шариков льда диаметром 1—3 мм. Внутри шариков находится незамёрзшая вода — падая на предметы, шарики разбиваются, вода вытекает и сразу же замерзает, образуя гололёд. С ледяными дождями повышается травматизм, увеличивается число дорожных аварий. Они губят деревья, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Это стихийное явление обрывает электропровода и парализует транспортные средства, превращая их в ледяные глыбы.
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#ледяной дождь #осадки
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Комментарии (3)

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гость

1 минуту назад
Миротворец, Ой, виноват. meteoweb. ru.
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гость

2 минуты назад
Миротворец, Надо просто зайти, хотя бы на meteo.web. Всё относительно, но , пока так и есть.
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Миротворец

7 минут назад
Должны это не значит что произойдет!
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