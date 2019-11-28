Происшествия

44 минуты назад

46-летнюю женщину сбили на сельской дороге

1 629
#авария #ДТП
46-летнюю женщину сбили на сельской дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,27 ноября в Краснинском районе на дороге Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «Ауди» сбил 46-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.

27 ноября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1499 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 991 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

1 629
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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опять

36 минут назад
снова слабоумный засранец на инохламе
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