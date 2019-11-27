Сокол остался без воды из-за прохудившейся трубы

Сегодня вечером без воды остался весь Сокол.



- В районе дома №1 по улице Кутузова лопнула труба сети водоснабжения диаметром 300 мм, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Водоснабжение района Сокол отключено на время ремонтно-восстановительных работ.



Воду в цистернах подвозят по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова,1, 40 лет Октября,39.





