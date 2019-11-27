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сегодня, 19:54

Сокол остался без воды из-за прохудившейся трубы

24 800
#водоснабжение
3
Сокол остался без воды из-за прохудившейся трубы
Сегодня вечером без воды остался весь Сокол.

- В районе дома №1 по улице Кутузова лопнула труба сети водоснабжения диаметром 300 мм, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Водоснабжение района Сокол отключено на время ремонтно-восстановительных работ. 

Воду в цистернах подвозят по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова,1, 40 лет Октября,39.


24 800
#водоснабжение
3

Комментарии (24)

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Викторм

11 минут назад
Беда в том, что дальше будет только хуже. Прожрали и прогадили советское наследство. Теперь многое "сыпаться" начнет. Десятилетиями сети не ремонтировать....
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789

13 минут назад
Вам же пояснили в статье про трамваи. Их надо убрать и сразу будут трубы. Там и картинка есть.
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Не дай дай

20 минут назад
Рановато, что-то вырубили воду!.. Лучше бы на Новый Год отключили, было бы куда веселей... Ха-ха-ха...
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Приоритеты

21 минуту назад
Гнилую труху менять не нужно, лучше плиточку в парке положим. То ли еще будет, ой ой ой.
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У тебя

29 минут назад
Виктория. На соколе есть свой депутат ЕДИРАСТ Димка Аксенов.. ему жалуйся. Только дела ему до тебя не будет, он сейчас занят анилингусом уважаемой У.Е.Ю.
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ЛГЭХХХХ

30 минут назад
Денюх у нас на сети нету - домА для нового руководства строим и юных футболистов в «Артек» отправляем
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М. Крапива

30 минут назад
Было бы веселей, если бы во всём городе отключили воду: дружно тогда бы мы все ходили на улицу ссать и срать!
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Виктория

33 минуты назад
Наверное хуже Сокола нет района в Липецке, очень часто нет воды, не бывает света. Нет такой службы,чтобы доводили до людей о таких беспорядках. Вот и сегодня нет ни холодной, ни горячей воды, а завтра детям в школу, родителям на работу. В верхах речь идёт о роботах, искусственном интеллекте, а у нас на Соколе как в плохой деревне. 27 ноября 2019 г.
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У.Е.Ю.

34 минуты назад
Если столько срёте, значит много жрёте! Пора вам пайку урезать, а то вам всё власть плоха!
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сеня

41 минуту назад
Дайте воду!На оленей в парках деньги есть.Полный бардак в городе.
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