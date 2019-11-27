Общество
сегодня, 19:54
Сокол остался без воды из-за прохудившейся трубы
24 800
Сегодня вечером без воды остался весь Сокол.
- В районе дома №1 по улице Кутузова лопнула труба сети водоснабжения диаметром 300 мм, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Водоснабжение района Сокол отключено на время ремонтно-восстановительных работ.
Воду в цистернах подвозят по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова,1, 40 лет Октября,39.
- В районе дома №1 по улице Кутузова лопнула труба сети водоснабжения диаметром 300 мм, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Водоснабжение района Сокол отключено на время ремонтно-восстановительных работ.
Воду в цистернах подвозят по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова,1, 40 лет Октября,39.
24 800
Викторм
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