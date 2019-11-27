В Липецкой области небольшие дожди и до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне атмосферного фронта южного циклона, который принесет местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман и гололед, на дорогах может появиться гололедица.

Среднесуточные температуры воздуха составят от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно, местами пройдут слабые осадки — снег и морось, туман, гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит около нуля.



День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 24 градуса мороза.



