Происшествия
31 минуту назад
Виновник ДТП заявил об угоне машины
Но, как предполагают сотрудники ГИБДД, тем самым он пытался скрыть свою причастность к аварии.
Вечером 24 ноября на въезде в город со стороны Усмаснкой трассы столкнулись автомобили «Ниссан» и «Форд». Водитель последней машины сразу скрылся с места происшествия. Чуть позже владелец «Форда» заявил об угоне автомобиля.
Однако проверка показала, что машину никто не угонял. Заявив об угоне, владелец «Форда» пытался снять с себя ответственность за совершенное правонарушение. Машину нашли разбитой недалеко от его дома. В отношении владельца «Форда» полицейские составили два протокола за оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования.
Загрузка плеера
Однако проверка показала, что машину никто не угонял. Заявив об угоне, владелец «Форда» пытался снять с себя ответственность за совершенное правонарушение. Машину нашли разбитой недалеко от его дома. В отношении владельца «Форда» полицейские составили два протокола за оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования.
Денису
Денис