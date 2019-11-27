Происшествия

31 минуту назад

Виновник ДТП заявил об угоне машины

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#авария #ДТП
Виновник ДТП заявил об угоне машины

Но, как предполагают сотрудники ГИБДД, тем самым он  пытался скрыть свою причастность к аварии.

Вечером 24 ноября  на въезде в город со стороны Усмаснкой трассы столкнулись автомобили «Ниссан» и «Форд». Водитель последней машины сразу скрылся с места происшествия. Чуть позже владелец «Форда» заявил об угоне автомобиля.

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Однако проверка показала, что машину никто не угонял. Заявив об угоне, владелец «Форда» пытался снять с себя ответственность за совершенное правонарушение. Машину нашли разбитой недалеко от его дома. В отношении владельца «Форда» полицейские составили два протокола за оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Денису

1 минуту назад
Не мошенничество , а заведомо ложное сообщение о преступлении
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Денис

22 минуты назад
А за мошенничество почему не составили?
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