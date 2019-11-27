Ниженка, зоопарк и Нижний парк сегодня на время остались без электричества

Сегодня в 10:50 при производстве земляных работ по реконструкции Нижнего парка была повреждена высоковольтная кабельная линия уровнем напряжения 6 кВ.



Из-за этого без электричества остались жители Ниженки, бывшее здание грязелечебницы, объекты на Центральном пляже, сам парк и зоопарк.



Спустя 40 минут энергетики восстановили нарушенное электроснабжение. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

