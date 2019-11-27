Общество

42 минуты назад

Ниженка, зоопарк и Нижний парк сегодня на время остались без электричества

2 233
#энергоснабжение
Ниженка, зоопарк и Нижний парк сегодня на время остались без электричества
Сегодня в 10:50 при производстве земляных работ по реконструкции Нижнего парка была повреждена высоковольтная кабельная линия уровнем напряжения 6 кВ.

Из-за этого без электричества остались жители Ниженки, бывшее здание грязелечебницы, объекты на Центральном пляже, сам парк и зоопарк.

Спустя 40 минут энергетики восстановили нарушенное электроснабжение. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
2 233
#энергоснабжение

Комментарии (3)

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Артамонов! Уберай Уваркину.

48 секунд назад
Почему эта пигалица не приехала в парк проконтролировать аварию?
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Викторм

3 минуты назад
Да что такое?! Кто им ордер на земляные работы выдавал?! Они геоподоснову, вообще видели?!
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007

18 минут назад
Моя.....нафиг оно все это надо,не в парках дело госпожа уваркина
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