Общество
42 минуты назад
Ниженка, зоопарк и Нижний парк сегодня на время остались без электричества
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Сегодня в 10:50 при производстве земляных работ по реконструкции Нижнего парка была повреждена высоковольтная кабельная линия уровнем напряжения 6 кВ.
Из-за этого без электричества остались жители Ниженки, бывшее здание грязелечебницы, объекты на Центральном пляже, сам парк и зоопарк.
Спустя 40 минут энергетики восстановили нарушенное электроснабжение. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Из-за этого без электричества остались жители Ниженки, бывшее здание грязелечебницы, объекты на Центральном пляже, сам парк и зоопарк.
Спустя 40 минут энергетики восстановили нарушенное электроснабжение. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
2 233
Артамонов! Уберай Уваркину.
Викторм
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