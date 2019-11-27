Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию с ПАО «Липецккомбанк» и ПАО АБ «Девон-кредит»

Активы банка «ЗЕНИТ» в результате присоединения двух банков достигнут 254 миллиардов рублей, капитал - 37,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал на встрече с журналистами советник председателя правления ПАО Банк ЗЕНИТ Михаил Пожидаев.

15 ноября стал завершающим днем работы публичного акционерного общества «Липецккомбанк» как самостоятельного юридического лица. Уже с 18 ноября «Липецккомбанк» приступил к работе под брендом «Банк ЗЕНИТ». Юридическое и технологическое присоединение трех финансовых структур включало слияние бизнеса и региональной сети, унификацию операционной модели. «Мы провели огромную предварительную работу, чтобы в момент перехода клиенты не ощутили неудобств от возможных сбоев. В настоящее время все офисы и онлайн-системы работают стабильно. Все предыдущие 29 лет самостоятельной деятельности Липецккомбанк был силен своим отношением к клиентам. В сложный момент интеграции клиенты проявили лояльность, получив полноценного серьезного федерального игрока, который занимает в банковском рейтинге 36 место. После того, как мы объединим все банки, которые входят в группу ЗЕНИТ, планируем войти в ТОП-30», - добавил Михаил Пожидаев.

Как отметил главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко, «Объединение трех ключевых дочерних банков Группы - самый трудоемкий и ответственный этап реализации трехлетней стратегии Банка ЗЕНИТ. За счет синергии от интеграции мы усилим эффект от вложений акционера банка ПАО «Татнефть», повысим продуктивность бизнеса и его капитализацию. Вместе с брендом Банка ЗЕНИТ клиенты в регионах присутствия получили доступ к современным сервисам и сбалансированной продуктовой линейке финансового игрока федерального масштаба».

Слияние означает для клиентов новые возможности выбора. Так, уже сегодня для юридических лиц упростили тарифы на расчетно-кассовое обслуживание: вместо 7 тарифных планов всего 4 пакета услуг, а стоимость обслуживания не зависит от региона ведения бизнеса. Также расширили перечень бесплатных опций. Липчане — клиенты-физлица также получают возможность открыть вклад или взять кредит на выгодных для себя условиях. На прежних условиях клиентам доступны ранее оформленные продукты и услуги. Перезаключать действующие договоры не требуется. Все существующие продукты также переведены на единую технологическую платформу. Активно работает служба поддержки клиента — ответ на звонок составляет 10-15 секунд, консультацию и ответ на вопрос можно получить в режиме онлайн. «Дополнительные возможности обслуживания в банке федерального масштаба получат и юридические, и физические лица, тем более в Липецке и Липецкой области у нас большая клиентская база. Надеемся, они останутся с нами в будущем — к названию «Банк ЗЕНИТ» они успели привыкнуть: Липецккомбанк вошел в банковскую группу в 2007 году, и к смене вывесок в связи с интеграцией липчане отнеслись спокойно», - пояснила территориальный управляющий Банковского центра «Центральный» Банка ЗЕНИТ Светлана Татаринова.

Объединенная структура Банка ЗЕНИТ теперь насчитывает 126 офисов продаж, в том числе 22 офиса в республиках Татарстан и Чувашия, а также 13 подразделений в Липецкой и Белгородской областях. После слияния ожидаемый кредитный портфель возрастет до 131 миллиарда рублей. Объем привлеченных средств во вклады увеличится до 99 миллиардов рублей. Также в следующем году в Липецкой области проведут реновацию существующих отделений — клиенты увидят обновленный облик офисов в едином стиле Банка ЗЕНИТ. Для повышения уровня клиентского сервиса и оптимизации банковских процессов в Альметьевске и Липецке были запущены крупные операционные центры. В следующем году запланировано расширение штата хабов. Таким образом, Банк ЗЕНИТ сохранил рабочие места в городах присутствия присоединенных банков.



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