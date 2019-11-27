34 минуты назад
Пожилой мужчина провалился под лед у села Ситовка
Сегодня в 15.00 спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области получили сообщение о пожилом мужчине, который провалился под лед реки Воронеж в районе села Ситовка Липецкого района.
В 15.30 со дна реки Воронеж в 15 метрах от берега вниз по течению реки спасатели государственной противопожарной спасательной службы подняли труп мужчины.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно следственные мероприятия, личность утонувшего устанавливается.
фото пресс-службы Г(О) БУ УГПСС.