Происшествия

34 минуты назад

Пожилой мужчина провалился под лед у села Ситовка

680
#лед
Пожилой мужчина провалился под лед у села Ситовка

Сегодня в 15.00 спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области получили сообщение о пожилом мужчине, который провалился под лед реки Воронеж в районе села Ситовка Липецкого района.  

«Со слов очевидцев установлено, что в 15.00 пожилой мужчина переходил реку Воронеж в русле реки в районе села Ситовка», - рассказали в пресс-службе управления МЧС.

В 15.30 со дна реки Воронеж в 15 метрах от берега вниз по течению реки спасатели государственной противопожарной спасательной службы подняли труп мужчины.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно следственные мероприятия, личность утонувшего устанавливается.

фото пресс-службы Г(О) БУ УГПСС. 



680
#лед

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