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Ельчанка задавила соперниц мощью в Кубке России по самбо
Только многократная чемпионка страны сумела остановить в финале победную поступь Евгении Меренковой.
Серьезного успеха добилась ельчанка Евгения Меренкова, попав на пьедестал почета Кубка России по самбо среди взрослых спортсменов.
Соревнования проходили в альма-матер этого вида спорта – городе Кстово Нижегородской области. Воспитанница спортивной школы елецкого «Локомотива» выступала в самой тяжелой весовой категории у женщин – свыше 80 кг, и в трех схватках одержала две победы.
Натиска ельчанки не смогли выдержать Анна Балашова из Краснокамска (Пермский край) и москвичка Ирина Жарликова. Лишь в финале 20-летняя ельчанка покинула ковер побежденной. Но за это поражение не должно быть стыдно: во-первых, она проиграла в упорной борьбе, во-вторых слишком сильна была соперница: Ольга Артошина из Красноярска в прошлом дважды выигрывала чемпионаты России по самообороне без оружия, а кроме того уже три года с 2017 по 2019 гг. является бессменной чемпионкой страны по дзюдо.
Подготовил вице-чемпионку страны по самбо известный елецкий тренер Ирина Клокова.
Фото из архива участников соревнований.