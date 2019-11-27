В России
47 минут назад
Россиянке ампутировали руки в Доминикане
Перевернулся автобус с туристами.
27 россиян пострадали в Доминикане в ДТП с туристическим автобусом, который перевернулся на дороге, сообщает «Газета». Не менее 15 из них сейчас находятся в критическом состоянии, сообщил представитель посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, где произошла авария. Одной из пострадавших — 12-летней россиянке — пришлось ампутировать обе руки.
Почти все пострадавшие в ДТП — москвичи. Кроме того, в автобусе находилось от трех до девяти детей. Представитель оператора Anex Tour, организовавшего этот тур, сообщил, что несколько человек находятся в «более тяжелом» состоянии, они направлены в клинику Санто-Доминго. Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что раненые туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход. Часть россиян уже покинула больницы и направилась в гостиницы.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся.
Почти все пострадавшие в ДТП — москвичи. Кроме того, в автобусе находилось от трех до девяти детей. Представитель оператора Anex Tour, организовавшего этот тур, сообщил, что несколько человек находятся в «более тяжелом» состоянии, они направлены в клинику Санто-Доминго. Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что раненые туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход. Часть россиян уже покинула больницы и направилась в гостиницы.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся.