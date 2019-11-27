В России

53 минуты назад

Возле жилого дома сработало взрывное устройство

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#взрыв
Возле жилого дома сработало взрывное устройство

ЧП произошло в Туле.

Утром 27 ноября 2019 около машины, припаркованной во дворе дома на улице Болдина города Тулы, произошел хлопок, сообщает тульское телевидение. В результате него мужчина, по предварительным данным, получил незначительные телесные повреждения.

По данным «Тульских новостей», пострадал в результате ЧП уроженец Узбекистана. Он получил травму лица. Оснований опасаться за его жизнь у медиков нет. Пострадавший направлен на операцию в офтальмологическое отделение. По факту ЧП в СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса – «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что двое мужчин во дворе дома № 106 по улице Болдина в Туле нашли пакет. После того, как они его развернули, произошел хлопок. Один из них получил травмы.
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#взрыв

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