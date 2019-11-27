За прошедшую неделю наметилась тенденция к снижению ДТП с участием пешеходов

По данным управления по делам ГО и ЧС за сутки на дорогах Липецка произошло 15 механических ДТП (на три больше, чем за предыдущие 24 часа) и одно – с пострадавшим: вечером 26 ноября на пешеходном переходе у дома №131 по улице Гагарина под колёса автомобиля попала 59-летняя женщина. С травмами различной степени тяжести, в том числе с переломами, она госпитализирована в одну из городских больниц.