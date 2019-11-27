Происшествия
29 минут назад
За прошедшую неделю наметилась тенденция к снижению ДТП с участием пешеходов
По данным управления по делам ГО и ЧС за сутки на дорогах Липецка произошло 15 механических ДТП (на три больше, чем за предыдущие 24 часа) и одно – с пострадавшим: вечером 26 ноября на пешеходном переходе у дома №131 по улице Гагарина под колёса автомобиля попала 59-летняя женщина. С травмами различной степени тяжести, в том числе с переломами, она госпитализирована в одну из городских больниц.
«Вместе с тем, дорожная статистика первой половины месяца напоминает боевые сводки. С 1 по 26 ноября в Липецке сбили 25 человек, из них 16 – на «зебре», 9 – вне переходов. Два человека погибли: 6 ноября смертельные травмы на переходе по улице Полиграфической получила женщина, 8 ноября – на выезде с улицы Белянского на Елецкое шоссе погиб мужчина», - напоминают спасатели.
«Это первое ДТП со сбитым пешеходом после резонансного наезда автомобиля на женщину на улице Советской 19 ноября», - сообщает управление по делам ГО и ЧС.
«Вместе с тем, дорожная статистика первой половины месяца напоминает боевые сводки. С 1 по 26 ноября в Липецке сбили 25 человек, из них 16 – на «зебре», 9 – вне переходов. Два человека погибли: 6 ноября смертельные травмы на переходе по улице Полиграфической получила женщина, 8 ноября – на выезде с улицы Белянского на Елецкое шоссе погиб мужчина», - напоминают спасатели.
Ванга Гог