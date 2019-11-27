В России
51 минуту назад
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку
Нападение произошло в Твери.
В городе Кимры, что находится под Тверью, мужчина из Узбекистана днем поймал на улице первую встречную женщину и жестоко избил её. Также злоумышленник изнасиловал горожанку, после чего сбежал с места преступления, сообщает издание NR.
-Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию. Она написала соответствующее заявление, а также зафиксировала все травмы в больнице. По факту заявления стражи порядка организовали поиск злоумышленника, пишут местные СМИ.
Правоохранителям удалось задержать мужчину по горячим следам. Оказалось, что узбекистанец находился в России без регистрации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На данный момент суд уже арестовал мужчину.
-Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию. Она написала соответствующее заявление, а также зафиксировала все травмы в больнице. По факту заявления стражи порядка организовали поиск злоумышленника, пишут местные СМИ.
Правоохранителям удалось задержать мужчину по горячим следам. Оказалось, что узбекистанец находился в России без регистрации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На данный момент суд уже арестовал мужчину.