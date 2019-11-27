В России

51 минуту назад

Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку

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#изнасилование #мигрант
Мигрант избил и изнасиловал незнакомую девушку

Нападение произошло в Твери.

В городе Кимры, что находится под Тверью, мужчина из Узбекистана днем поймал на улице первую встречную женщину и жестоко избил её. Также злоумышленник изнасиловал горожанку, после чего сбежал с места преступления, сообщает издание NR.

-Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию. Она написала соответствующее заявление, а также зафиксировала все травмы в больнице. По факту заявления стражи порядка организовали поиск злоумышленника, пишут местные СМИ.

Правоохранителям удалось задержать мужчину по горячим следам. Оказалось, что узбекистанец находился в России без регистрации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На данный момент суд уже арестовал мужчину.
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#изнасилование #мигрант

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