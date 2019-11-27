В России

56 минут назад

Большинство россиян готово покинуть офисы

118
#фриланс #работа
Большинство россиян готово покинуть офисы

Всего треть отказалась от фриланса.

Почти три четверти россиян рассматривают возможность отказа от работы с оформлением в штате в пользу фриланса, следует из опроса негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и сервиса «Работа.ру», копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

72 % опрошенных рассматривают возможность перехода на работу фрилансом вместо трудоустройства в штат. 27% респондентов при этом назвали такой вариант «очень вероятным». Восемь процентов полностью исключили такую вероятность. Для тех, кто хотел бы уйти на фриланс, основными рисками являются финансовая нестабильность (68%), отсутствие пенсионных начислений (32%), невозможность брать кредит (23%).

По прогнозу главы НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, в перспективе ближайших 10-20 лет около 60% трудоспособного населения во всем мире будет работать фрилансом. По словам замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова, расширению возможностей удаленной работы, в том числе на фрилансе, способствуют цифровизация бизнес-процессов, а также увеличение доступности интернета в российской глубинке.
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#фриланс #работа

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