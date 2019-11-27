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Госдума: Apple признала Крым российским
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Компания внесла коррективы на виртуальную карту «Погоды».
Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России, пишут «Известия». Об этом в среду, 27 ноября, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют, что в данном сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория РФ.
Ранее глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин сообщал, что проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако оставалась проблема в продукте Apple "Погода", в котором крымские города отображались без указания государственной принадлежности, уточняют РИА Новости.
Ранее глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин сообщал, что проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако оставалась проблема в продукте Apple "Погода", в котором крымские города отображались без указания государственной принадлежности, уточняют РИА Новости.
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