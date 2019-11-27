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Соратники Порошенко против поставок газа из России

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#газ #Украина #Порошенко
Соратники Порошенко против поставок газа из России

Хватит и европейского ресурса.

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Накануне такой сценарий допустил глава Минэнерго Алексей Оржель. Напрямую украинским потребителям газ из России не поступает с 2015 года. Вместо этого Киев качает газ из Европы, пишет «Газета».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал «цирком» требование партии «Европейская солидарность» бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустить прямых закупок газа из России.

- Торговля с Россией по-прежнему остается. Она была и во времена Порошенко, когда он был президентом. Тогда рассказывали сказки по поводу того, что газ получают из Европы. Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским, — сказал Дудчак RT.

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом украинские политики и эксперты не раз отмечали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую. Москва же неоднократно заявляла, что готова восстановить прямые поставки, напоминает РИА Новости.
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#газ #Украина #Порошенко

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