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31 декабря можно сделать выходным

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#рабочие дни #выходные #новый год
31 декабря можно сделать выходным

В этот раз последний день года придется провести на работе.

Работодатель может сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, решив вопрос с оплатой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда. Ведомство напомнило, что в 2019 году 31 декабря является рабочим днем и предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на один час. Перенос выходных осуществляется федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Работодателям такое право законом не предоставлено.

Решение о предоставлении сотруднику дополнительного выходного, который не установлен законом, может принять работодатель. Например, работник может попросить отгул за ранее отработанное сверхурочное время или взять выходной в счет отпуска. Предоставление дополнительного выходного дня уменьшает норму рабочего времени, что может привести и к сокращению зарплаты, отмечают «Известия».

Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день, дополняет ТАСС.
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#рабочие дни #выходные #новый год

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