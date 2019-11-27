В России
сегодня, 12:13
Россиянин хотел продать военные секреты иностранцам
Житель Ижевска предложил покупателям сведения, составляющие государственный интерес.
Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии. Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".
Установлено, что ранее житель Ижевска имел доступ к информации, составляющей гостайну, пишет «Коммерсант». ФСБ утверждает, что он планировал создать в Удмуртии организацию для добычи таких сведений и их дальнейшей продажи иностранной стороне. Сотрудники УФСБ объявили ижевчанину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мотивом преступления стали деньги.
Установлено, что ранее житель Ижевска имел доступ к информации, составляющей гостайну, пишет «Коммерсант». ФСБ утверждает, что он планировал создать в Удмуртии организацию для добычи таких сведений и их дальнейшей продажи иностранной стороне. Сотрудники УФСБ объявили ижевчанину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мотивом преступления стали деньги.