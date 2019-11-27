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Российского олигарха лишили гражданства

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#гражданство #паспорт
Российского олигарха лишили гражданства

Кипр забрал у Дерипаски паспорт.

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis. Отмечается, что Совет министров Кипра уже начал соответствующую процедуру в отношении Дерипаски, его сына и дочери.

В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи, уточняет Forbes. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Таким образом всего, по информации газеты, «золотых паспортов» Кипр лишает десять россиян (а также восемь камбоджийцев, пятерых китайцев, двоих кенийцев и малазийца, говорится в публикации).

О решении властей Кипра лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, ранее сообщал Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса. 
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#гражданство #паспорт

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