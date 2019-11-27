В России
сегодня, 12:08
Российского олигарха лишили гражданства
140
Кипр забрал у Дерипаски паспорт.
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis. Отмечается, что Совет министров Кипра уже начал соответствующую процедуру в отношении Дерипаски, его сына и дочери.
В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи, уточняет Forbes. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Таким образом всего, по информации газеты, «золотых паспортов» Кипр лишает десять россиян (а также восемь камбоджийцев, пятерых китайцев, двоих кенийцев и малазийца, говорится в публикации).
О решении властей Кипра лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, ранее сообщал Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса.
В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи, уточняет Forbes. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Таким образом всего, по информации газеты, «золотых паспортов» Кипр лишает десять россиян (а также восемь камбоджийцев, пятерых китайцев, двоих кенийцев и малазийца, говорится в публикации).
О решении властей Кипра лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, ранее сообщал Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса.
140