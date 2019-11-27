Бизнес

39 минут назад

Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам и приглашает на выставку недвижимости

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30 ноября в Центре ипотечного кредитования Сбербанка по адресу г. Липецк ул. Первомайская, 2 состоится выставка недвижимости. Восемь строительных компаний подберут всем желающим готовые варианты объектов недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках, таким образом, отпадает необходимость посещать офисы продаж застройщиков. Всю необходимую информацию и объективную возможность сравнения различных предложений можно получить в рамках одного мероприятия. Время работы выставки недвижимости с 11-00 до 14-00.

С 22 ноября 2019 года Сбербанк снизил ставки по основным продуктам ипотечного кредитования.

- На сегодняшний день в Липецкой области под новую процентную ставку уже принято более ста новых заявок на ипотеку, - комментирует заместитель управляющего Липецким отделением Елена Иноземцева. - Сбербанк продолжает последовательно улучшать условия ипотечного кредитования и снизил ставки для повышения доступности ипотечных кредитов как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке. Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим жителям области решить квартирный вопрос в самое ближайшее время.

В рамках проводимой 30 ноября выставки недвижимости ряд строительных компаний сделают специальные предложения посетителям выставки, а консультанты не только помогут липчанам с выбором квартиры или коттеджа, но при необходимости рассчитают предварительный график платежей по ипотечному кредиту для оценки возможностей и окончательного определения с объектом недвижимости.

Предварительные консультации по работе выставки недвижимости и жилищным кредитам в Сбербанке можно получить по телефону в Липецке: 39-23-57.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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