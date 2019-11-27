ЛГЭК поможет юным футболистам попасть в «Артек»

Липецкая городская энергетическая компания вошла в проект Госдумы и международного детского центра «Артек» по поиску юных талантливых футболистов. Липецкая область стала вторым регионом, где в рамках пилотного проекта прошел региональный этап Всемирного конкурса по отбору одаренных детей в области футбола «Алло футболисты, мы ищем таланты».

Артек уже давно поддерживает детский футбол: кроме футбольных смен в апреле на его базе прошел I Международный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Артека-2019». Конкурс по отбору юных одаренных футболистов запустили на основании действующего договора между Комитетом Государственной Думы РФ и Международным Детским Центром «Артек» о совместной деятельности в направлении поиска и отбора талантливых детей в области спорта.

Отборочный тур прошел в областной комплексной спортшколе. Участниками стали юные футболисты Липецкой области от 11 до 17 лет, воспитанники двух клубов - липецкого «Металлурга» и грязинского «Олимпа». За главный приз — три путевки в «Артек» — соревновались 45 мальчишек. Они показывали свои умения в нескольких номинациях: «Кудесник футбольного мяча», «Удар по мячу», «Быстрый как ветер», «Челнок», «Удар на точность», «Слалом». Например, в номинации «Удар на точность» ребята демонстрировали выполнение штрафного через стенку - двумя мячами подряд, в заранее обозначенную зону ворот. А в номинации «Слалом» им было необходимо преодолеть 12 стоек (препятствий), расположенных на равном удалении друг от друга на расстоянии 30 метров, с мячом, на время. Красота исполнения была дополнительным критерием. Самым зрелищным заданием стало жонглирование футбольным мячом, где конкурсанты набивали непрерывно футбольный мяч всеми частями тела, кроме рук. По итогам спортивного конкурса руководитель проекта Геннадий Веретельников вручил бесплатные путевки в детский центр на берегу Черного моря двум липчанам - Тимуру Шакирову и Владимиру Купалову, а также Исмаилу Поцхорая из Грязей.

Как пояснил коммерческий директор АО ЛГЭК Алексей Нежданов, в «Артеке» из потенциальных футбольных звезд сформируют спортивный футбольный отряд. Самые перспективные из ребят смогут продолжить обучение в ведущих детских футбольных клубах, специальных спортивных футбольных школах-интернатах. Предполагается, что проект продлится несколько лет. Ближайшая 21-дневная смена начинается уже 4 декабря. Более подробную информацию можно узнать на сайте вартек.рф.



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