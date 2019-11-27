Происшествия

11 минут назад

Извращенца с Городища не нашли

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#извращенец #дети
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Извращенца с Городища не нашли

Полиции не удалось установить любителя публичного самоудовлетворения.

Проведенная проверка по факту публичного акта онанизма на территории Городища не принесла результата, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Полиция не смогла установить извращенца из-за двух причин: крайне низкого качества видео очевидцев и отсутствия официальной жалобы от граждан.

Напомним, более месяца назад в социальных сетях появилось видео, снятое на территории общественного пространства Городище. Там днем во вторник, 15 октября, заметили извращенца. Мужчина занимался самоудовлетворением рядом с детской площадкой. Онаниста заметили две женщины, они сняли извращенца на видео и спугнули мужчину. Полиция рекомендует при подобных встречах запоминать приметы нарушителей общественного порядка и незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть.
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#извращенец #дети
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Комментарии (2)

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Гость

5 минут назад
Человек просто сходил пописать.
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Гость

7 минут назад
Да его и никто не искал, это наверно с Елецкого Илюха дрочит.
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