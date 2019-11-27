Общество

50 минут назад

Хамская езда попала на видео, дорожная «разборка» - нет

13 1051
#Езда #лихач #автохамы
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Хамская езда попала на видео, дорожная «разборка» - нет

Поведение водителя «Тойоты» возмутило других участников движения.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на котором запечатлена сегодняшняя утренняя езда в районе НЛМК.

Гнев автолюбителя вызвало поведение водителя белой «Тойоты», который постоянно подрезает участников движения, препятствует обгону и т.д. Самый пикантный момент на пленку не попал – когда автор видео вышел из своей машины и направился к шоферу «Тойоты» за объяснениями. В своей машине он отсутствовал 28 секунд. Как объяснил автор ролика, он просто пытался поговорить, но не нашел понимания.

- Я указал человеку, что его перестроения из ряда в ряд, минимум, не корректны. К тому же он несколько раз нарушил правила дорожного движения. Разговаривал я вежливо и на «вы», но уперся в стену непонимания. Водитель с кавказским акцентом заявил: «Я прав, а не ты», - поведал GOROD48 Владимир Алтухов.

Автор ролика сообщил, что направил запись и в ГИБДД.

- Я понимаю, что в дороге случается всякое, - объясняет Владимир, - Можно где-то не уследить, что-то непроизвольно нарушить. Но достаточно извиниться перед другими участниками движения и тебя поймут – все мы люди. Этот же настаивал на свей правоте, хотя подрезал меня несколько раз – еще на улице 9 мая, что не вошло в ролик. Считаю, что таких автохамов нужно учить, чтобы впредь они не натворили дел. Пусть заодно проверят - может, у него права купленные. По крайней мере, у меня сложилось мнение, что правил он не знает совершенно.

13 1051
#Езда #лихач #автохамы
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Комментарии (13)

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Голос

11 минут назад
1, смешной ты - какой номер у автора ролика??? )))
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1

15 минут назад
Тойота, конечно, совершает "опасные маневры", однако, за такое видео в ГИБДД обоих накажут, автор-то видео 72 км/ч даванул в городе
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Отец семейства

16 минут назад
Про жителей с "акцентом" - таких людей хватает среди любой национальности !
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Ктулху

17 минут назад
Армяне должны жить в Армении. Грузины в Грузии, А Россия для русских. Пока это правило не будет выполнятся, толку не будет
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Гость

19 минут назад
На такое вождение обязаны отреагировать органы ГИБДД, тем более, что публикация в СМИ есть.
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Автоводитель

22 минуты назад
Чот водятел на таёте Лехус очканул притормозить, что за машину у регика?
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весёлый

33 минуты назад
Вот так делают подставы ,кушать охота
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783нч

36 минут назад
Поддерживаю автора, - это не ошибка, а наглая манера езды ...
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Рус48

36 минут назад
По иплу ему надо дать и весь разговор.
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Вальтер с кладбища

38 минут назад
Молодец Вован. Надо это быдло, да еще с чукотским акцентом обо с сать.
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