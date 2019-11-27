Хамская езда попала на видео, дорожная «разборка» - нет

Поведение водителя «Тойоты» возмутило других участников движения.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на котором запечатлена сегодняшняя утренняя езда в районе НЛМК.

Гнев автолюбителя вызвало поведение водителя белой «Тойоты», который постоянно подрезает участников движения, препятствует обгону и т.д. Самый пикантный момент на пленку не попал – когда автор видео вышел из своей машины и направился к шоферу «Тойоты» за объяснениями. В своей машине он отсутствовал 28 секунд. Как объяснил автор ролика, он просто пытался поговорить, но не нашел понимания.

- Я указал человеку, что его перестроения из ряда в ряд, минимум, не корректны. К тому же он несколько раз нарушил правила дорожного движения. Разговаривал я вежливо и на «вы», но уперся в стену непонимания. Водитель с кавказским акцентом заявил: «Я прав, а не ты», - поведал GOROD48 Владимир Алтухов.

Автор ролика сообщил, что направил запись и в ГИБДД.

- Я понимаю, что в дороге случается всякое, - объясняет Владимир, - Можно где-то не уследить, что-то непроизвольно нарушить. Но достаточно извиниться перед другими участниками движения и тебя поймут – все мы люди. Этот же настаивал на свей правоте, хотя подрезал меня несколько раз – еще на улице 9 мая, что не вошло в ролик. Считаю, что таких автохамов нужно учить, чтобы впредь они не натворили дел. Пусть заодно проверят - может, у него права купленные. По крайней мере, у меня сложилось мнение, что правил он не знает совершенно.

