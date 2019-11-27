Пропавшая в Костроме девушка может быть в Липецкой области

25-летнюю Екатерину Сажину ищут волонтеры.

Пропавшая 23 ноября в Костроме 25-летняя Екатерина Сажина может находиться в Липецкой области, сообщает поисковое сообщество «Лиза Алерт». Всех просят обратить внимание на ориентировку и сообщить имеющуюся информацию о девушке волонтерам или полиции.



Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза. Особая примета — татуировка над верхней губой. Екатерина была одета в серый пуховик, серые ботинки и терракотовую трикотажную шапку. Девушке может требоваться медицинская помощь.