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Пропавшая в Костроме девушка может быть в Липецкой области

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#пропавшие без вести
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Пропавшая в Костроме девушка может быть в Липецкой области

25-летнюю Екатерину Сажину ищут волонтеры.

Пропавшая 23 ноября в Костроме 25-летняя Екатерина Сажина может находиться в Липецкой области, сообщает поисковое сообщество «Лиза Алерт». Всех просят обратить внимание на ориентировку и сообщить имеющуюся информацию о девушке волонтерам или полиции.

Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза. Особая примета — татуировка над верхней губой. Екатерина была одета в серый пуховик, серые ботинки и терракотовую трикотажную шапку. Девушке может требоваться медицинская помощь.
464
#пропавшие без вести
2

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