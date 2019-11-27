сегодня, 09:19
Блогер устроил в Липецке битву пиццей и мороженым
Шуточная драка стала частью шоу популярного в YouTube музыканта.
RadioTapok удивил публику и спел в Липецке лирическую версию блокбастера Foo Fighters, устроил шоу в стиле Rammstein. Кроме того, исполнитель использовал сюжет своего клипа «Слэмятся пацаны» и устроил в Липецке шуточную битву мороженым, пиццей, черепашкой и дельфином. Все это — надувные круги. В шуточном сражении не было победителей и проигравших, все проходило в дружеской атмосфере слэма и сёркл-пита. Зато были пострадавшие: известно как минимум об одном выбитом колене и паре растянутых лодыжек.
Гости вечера благодарят команду RadioTapok за прекрасное шоу.
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@radiotapok в Липецке! Чуваки, вы круты! Отдельное спасибо Олегу Николаевичу за то, что иногда, слушая вас и забывшись, начинаю подпевать вслух в общественном транспорте Жду вас с нетерпением снова, роцкеры #radiotapok #music #rock #cover #радиотапок #радиотапоквлипецке #липецк #город_48 #рок #роцкеры #rammstein #sabaton #linkinpark #imaginedragons
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