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сегодня, 09:19

Блогер устроил в Липецке битву пиццей и мороженым

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#концерт #шоу
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Шуточная драка стала частью шоу популярного в YouTube музыканта.

Накануне в Липецке состоялось выступление известного музыканта и YouTube-блогера RadioTapok (Олег Абрамов). Шоу блогера-миллионника собрало полный зал в развлекательном центре. RadioTapok исполнил в Липецке свои новинки и любимые фанатами хиты. Специфика музыканта заключается в том, что он переводит и адаптирует зарубежные рок-хиты и делает на них интересные клипы. Это направление оказалось очень востребовано в русском сегменте YouTube.

RadioTapok удивил публику и спел в Липецке лирическую версию блокбастера Foo Fighters, устроил шоу в стиле Rammstein. Кроме того, исполнитель использовал сюжет своего клипа «Слэмятся пацаны» и устроил в Липецке шуточную битву мороженым, пиццей, черепашкой и дельфином. Все это — надувные круги. В шуточном сражении не было победителей и проигравших, все проходило в дружеской атмосфере слэма и сёркл-пита. Зато были пострадавшие: известно как минимум об одном выбитом колене и паре растянутых лодыжек.

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Гости вечера благодарят команду RadioTapok за прекрасное шоу.

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#концерт #шоу
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