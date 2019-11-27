«Лада-Калина» и «Фольксваген» столкнулись на трассе «Дон»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 ноября в Ельце на трассе «Дон» столкнулись «Лада-Калина» под управлением 20-летнего водителя и «Фольксваген» с 68-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель «Калины» - он получил травмы и был госпитализирован.



В Липецке на улице Гагарина 28-летняя женщина управляя автомобилем «ЗАЗ Сенс» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 59-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1353 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 958 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 39 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.



Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



