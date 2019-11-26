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39 минут назад

Липецкая вечЁрка: шантаж горожан, проезд за 197 рублей и жалобы на счета

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#вечерка
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Липецкая вечЁрка: шантаж горожан, проезд за 197 рублей и жалобы на счета

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 26 ноября.

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан». Это сообщение липчане сегодня комментировали активнее остальных новостей. В своем живом журнале известный российский блогер Илья Варламов снова посвятил пост главе Липецка Евгении Уваркиной (в первый раз он критиковал мэра в сентябре за непрезентабельный вид платного детского парка «Сказка»). На этот раз известный материалами об урбанистике и городской среде блогер посвятил публикацию состоянию парка Молодежный в Липецке. И даже в первую очередь не этому, а другому - посту в Инстаграме главы Липецка, которая «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный».

В топ комментируемых тем во вторник попал трамвайный вопрос. Подсчитано, что билет на «трамвай как в Европе» стоил бы для липчан 197 рублей. Сегодня Евгения Уваркина рассказала депутатам Липецкого горсовета от фракции «ЕР», а затем и всем остальным, о туманных перспективах электротранспорта. Евгения Уваркина разрешила её терзать, но с одним условием - конструктивно, без популизма.

Тем временем строители терзают Нижний парк.Благоустройство парка ушло в зиму. Работам не видно конца и края. Очевидно, строители «косячат». Так, на одной из будущих дорожек геосетка, призванная обеспечить целостность плиточного, очевидно, покрытия, просто закопана в щебень. Вернее, не просто, а как попало.

Многие горожане считают, что «как попало» им насчитали за отопление. Граждан волнует две проблемы. Во-первых, многие считают, что им выставили чрезмерно большие счета за отопление. Во-вторых, горожане жалуются на холод в квартирах.

На этом фоне выглядит одновременно спасением и утопией выглядит предложение освободить семьи с детьми от коммунальных платежей. Автор идеи уверен, что его инициатива может и не повлияет на рост демографии, «но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки».
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#вечерка
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Комментарии (2)

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Не надо печалится

17 минут назад
НЛМК за всех готов заплатить все коммуналки в знак прощения за воровство народной собственности с согласия оборотней в погонах в начале 90—х! Обращайтесь в приёмную ген директора или напрямую лисину— всех удовлетворят
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Путин??!!

35 минут назад
Когда "пурга" прекратится, когда Россия жить начнёт ???????!., Воровать хорошо ,нО беспределу ША!.
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